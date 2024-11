Cervia, turista travolto da un'auto per salvare la moglie: morto dopo 4 giorn...

Il turista 77enne di Varese, in vacanza a Cervia per un trattamento termale, è morto all’ospedale Bufalini di Cesena dopo quattro giorni di lotta per la vita. L’uomo era stato travolto da un’auto venerdì 8 novembre, mentre stava passeggiando con la moglie lungo viale Oriani.

Turista travolto da un’auto a Cervia: morto dopo giorni di agonia

L’uomo, Roberto Curletto, come riportato da il Corriere Romagna, è riuscito a salvare la moglie, spingendola lontano dalla traiettoria dell’auto che stava procedendo a velocità incontrollata. Tuttavia, è stato investito in pieno dalla vettura, venendo sbalzato a circa 30 metri di distanza. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto: si è spento dopo quattro giorni all’ospedale Bufalini di Cesena.

Secondo quanto si legge su La Provincia, Roberto Curletto era ex funzionario di banca, aveva lavorato per anni nel Comasco facendo vita da pendolare dopo il trasferimento in provincia di Varese.

L’incidente a Cervia e le condizioni della moglie dell’uomo

Curletto è riuscito a mettere in salvo la moglie afferrandola per un braccio e spostandola dalla traiettoria dell’auto. Grazie a questo gesto eroico, la donna ha riportato solo lievi traumi.

Turista travolto da un’auto a Cervia: le indagini della Procura

La Procura ora aprirà un’inchiesta per omicidio stradale sul conducente dell’auto, un 74enne di Forlì che sarebbe risultato negativo all’alcoltest.