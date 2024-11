Il tremendo incidente stradale avvenuto ieri in un'arteria di Agrigento ha conseguenze terribili: un 43enne ha perso un braccio

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sul viadotto Morandi ad Agrigento. Un uomo di 43 anni è lo sfortunato protagonista dell’accaduto: l’automobile dell’uomo è uscita di strada ed è andata a sbattere con estrema violenza contro il guardrail: le conseguenze, per il conducente del mezzo a quattro ruote, sono state devastanti.

Agrigento, auto contro guardrail: 43enne perde un braccio nell’incidente

Secondo quanto si apprende, pare che l’incidente che ha coinvolto il veicolo sia stato un sinistro autonomo. Per motivi ancora da accertare, N.V. avrebbe perso il controllo della sua automobile prima di andare a sfondare il guardrail del viadotto Morandi ad Agrigento. I soccorsi sono arrivati non molto tempo più tardi, con i vigili del fuoco che si sono occupati di estrarre il 43enne dalle lamiere della sua automobile.

Agrigento, auto contro guardrail: la corsa in ospedale

I medici del 118, invece, hanno provveduto a trasferire immediatamente il 43enne in ospedale. Le conseguenze del sinistro sono state molto gravi: N.V. ha perso un braccio nello scontro con il guardrail. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.