É arrivata in ospedale in condizioni disperate e poco dopo è sopraggiunto il decesso. Aveva 15 anni Giorgia C, un’adolescente travolta da un’auto poco dopo essere scesa da un bus e mentre stava attraversando la strada per fare rientro a casa dopo una mattinata trascorsa a scuola.

15enne investita da un’auto mentre attraversa: morta in ospedale

La giovane è stata soccorsa in condizioni gravissime dopo l’impatto estremamente violento avvenuto a San Benedetto Po, nel Mantovano, poco dopo le 14 del 12 novembre. Secondo una ricostruzione dei fatti l’autobus aveva da poco raggiunto la fermata sulla ex statale virgiliana, nel territorio della frazione Villa Garibaldi e Giorgia era appena scesa dal mezzo. Si tratta di una strada piuttosto trafficata: la giovane ha iniziato ad attraversarla ma a quel punto è sopraggiunto un veicolo che non è

riuscita ad evitare la 15enne, travolgendola in pieno.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno avviato subito le manovre di rianimazione senza mai interromperle, nemmeno durante il trasporto in ospedale.

15enne investita e morta: indagini per omicidio stradale

Oltre ad un’ambulanza sono giunto in loco l’elisoccorso, un’automedico ed un’autoinfermieristica mentre i carabinieri si sono occupati di effettuare i rilievi del caso. Il trasporto al nosocomio Maggiore di Parma è avvenuto con l’elisoccorso. Sul veicolo era presente una 26enne che non ha riportato traumi evidenti ma che è stata trasportata per accertamenti all’ospedale Pieve di Coriano; l’alcoltest al quale è stata sottoposta è risultato negativo. Indagano intanto, per omicidio stradale, i carabinieri del nucleo operativo di Mantova.