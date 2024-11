L'auto guidata dalla donna incinta si è ribaltata in seguito allo scontro con un altro mezzo

Attimi di terrore questa mattina a Torino Vallette quando, in seguito allo scontro tra due auto, una di queste, con a bordo una donna incinta, si è ribaltata. Trasportata in ospedale, le condizioni della donna non sarebbero preoccupanti.

L’incidente stradale a Torino

L’incidente è avvenuto questa mattina, martedì 12 novembre, all’incrocio tra corso Scirea e via Druento a Torino e con corso Alessandria a Venaria Reale. Due auto si sono scontrate e una di queste si è ribaltata in carreggiata.

Le pattuglie della polizia locale stanno attualmente svolgendo i rilievi del caso e le indagini per verificare la dinamica dell’incidente. Al momento, l’ipotesi più probabile è che uno dei due mezzi sia passato con il semaforo rosso.

L’auto ribaltata guidata da una donna incinta

L’auto che si è ribaltata nello schianto era guidata da una donna in stato di gravidanza, rimasta bloccata all’interno del suo mezzo in seguito all’incidente anche a causa del forte urto laterale.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco di corso Regina Margherita che sono riusciti a estrarre la donna dall’auto, spaventata ma cosciente. Questa poi è stata trasportata all’ospedale Maria Vittoria. Le sue condizioni non sarebbero gravi.