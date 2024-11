La ragazza è stata investita in via Novara a Milano introno alle ore 9 di questa mattina: interviene l'elisoccorso

Mattinata di paura a Milano, in zona San Siro, dove un ragazza di soli 25 anni ha rischiato la propria vita dopo essere stata investita da un furgone. Le autorità stanno ancora indagando su quanto successo.

Incidente a Milano, ragazza investita da un furgone: ricoverata in ospedale

Ancora un incidente stradale grave a Milano, ancora una volta nella zona vicino a San Siro. Tutto è accaduto questa mattina, quando era da poco scattata la nona ora sull’orologio. Una ragazza di 25 anni stava camminando per via Novara, quando ad un tratto è stata investita da un furgone. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto stata chiarita, ma i carabinieri ci stanno lavorando in queste ore.

Incidente a Milano, ragazza investita da un furgone: i soccorsi

Sul posto, pochi attimi dopo lo scontro, sono giunti i medici del 118 a bordo di un’ambulanza e di un mezzo dell’elisoccorso. Secondo quanto raccontato da alcuni presenti, pare che la giovane sia rimasta per tutto il tempo cosciente, nonostante le ferite riportate e il grande spavento dovuto affrontare. La ragazza è stata accompagnata in codice giallo al San Carlo di Milano e non sarebbe in pericolo di vita.