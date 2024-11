Dopo tre giorni di coma, è deceduto oggi pomeriggio Luca Isidori: il 16enne di Sirolo era rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto venerdì sera, poco dopo le 20, in via del Conero a Numana, in provincia di Ancona.

Luca Isidori era un grande appassionato di calcio e giocava come portiere dell’Altetico Conero, categoria Allievi. L’incidente è avvenuto mentre il 16enne stava raggiungendo i compagni per un allenamento, in preparazione della partita di campionato. L’impatto tra la sua moto e una jeep guidata da un uomo del posto è stato molto violento: il 16enne avrebbe battuto la testa sull’asfalto dopo essere sbalzato dal sellino. Le condizioni di Luca sono apparse subito critiche ai soccorritori, era in stato di incoscienza e non rispondeva agli stimoli: poco fa è stata dichiarata la sua morte cerebrale all’ospedale regionale di Torrette. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi.

Chi era Luca Isidori

Luca frequentava l’Istituto superiore Vanvitelli-Stracca-Angelini di Ancona e la notizia della sua scomparsa ha lasciato sotto shock tutti quelli che lo hanno conosciuto. La squadra della città dorica, attraverso un post su Facebook, ha voluto dedicare un pensiero al 16enne: “La SSC Ancona esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Luca Isidori, giovane giocatore dell’Atletico Conero. Sentite condoglianze a tutta la sua famiglia, ai suoi affetti più cari e a tutta la società dove Luca giocava con grande orgoglio e determinazione“.

