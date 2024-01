Mattarella: 'coesione sociale base di Italia unita nel rispetto di autonomie'

Pesaro, 20 gen. (Adnkronos) - "L’Unità d’Italia ha trovato con la Repubblica e il conseguente rispetto del sistema delle autonomie -per millenni, tanta parte della nostra tradizione- la possibilità di raccogliere il meglio delle tradizioni civiche delle nostre popolazi...

Pesaro, 20 gen. (Adnkronos) – "L’Unità d’Italia ha trovato con la Repubblica e il conseguente rispetto del sistema delle autonomie -per millenni, tanta parte della nostra tradizione- la possibilità di raccogliere il meglio delle tradizioni civiche delle nostre popolazioni e di esprimerle e consolidarle nei valori di coesione sociale alla base del nostro patto costituzionale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione di Pesaro 'Capitale della cultura italiana 2024'.

"È la cultura espressa in tutti i questi luoghi, con le sue diverse sensibilità e la sua irriducibilità a pretesi stereotipi, a essere alla base di tutto questo. La cultura. Libera -ha sottolineato il Capo dello Stato- da ogni ideologia, mai separata dalla vita quotidiana e dall’insieme dei diritti e dei doveri scanditi dalla Costituzione. Diritti e doveri che ci rendono e ci fanno sentire partecipi della comunità nazionale; cui conferiamo vita con le nostre diversità".

"Quella cultura -ha detto ancora il Presidente della Repubblica- che, proprio per la natura dei processi storici che hanno caratterizzato il progressivo divenire dell’Italia, è fatta di rapporti con i Paesi vicini, con gli altri popoli, con le aspirazioni proprie alla dimensione europea".

"La cultura delle cento Corti, dei Comuni autonomi, dei tanti mecenati che hanno dato vita all’inarrivabile patrimonio culturale che oggi l’Italia offre al mondo. Una civiltà fondata sull’umanesimo, che parla al mondo essendo riuscita a porre alle proprie fondamenta la dignità e la libertà della persona, l’uguaglianza dei diritti, la partecipazione solidale al bene comune".

"Tutto questo è stato costruito nei tempi lunghi della storia e trova testimonianza nelle opere pittoriche, nelle sculture, nei libri, nella musica, in ogni forma d’arte, negli spettacoli, nell’architettura dei palazzi, negli ordinamenti che compongono l’immenso patrimonio di cui disponiamo. Da questo patrimonio, dalla civiltà che ne è derivata, viene un appello alla responsabilità. Responsabilità -ha concluso Mattarella- di capitalizzare il valore della libertà della cultura oggi e per l’avvenire, insieme alla consapevolezza che si tratta di un patrimonio indivisibile per tutta l’umanità".