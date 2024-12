Mattarella: 'diplomazia ha compito alto, scongiurare le guerre'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Non esistono mai tempi facili per la diplomazia, preziosa rete in grado di captare il senso degli avvenimenti nel mondo. La Convenzione di Vienna ci ricorda che scopo delle relazioni diplomatiche è promuovere rapporti amichevoli e sviluppare relazioni economi...

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – "Non esistono mai tempi facili per la diplomazia, preziosa rete in grado di captare il senso degli avvenimenti nel mondo. La Convenzione di Vienna ci ricorda che scopo delle relazioni diplomatiche è promuovere rapporti amichevoli e sviluppare relazioni economiche, culturali e scientifiche. Vorrei aggiungere che la diplomazia è chiamata oggi, più che mai, a un compito alto: scongiurare la guerra, scongiurare le guerre". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando il Corpo diplomatico per gli auguri di fine anno.