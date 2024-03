Mattarella: 'Italia è una, non somma o federazione di Repubbliche'

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "L'articolo uno che apre la Costituzione è riassuntivo, contiene cinque elementi: una, Repubblica, democrazia, lavoro sovranità popolare. Una non è soltanto l'artiocolo di un sostantivo, vuol dire che l'Italia è una, non una...

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – "L'articolo uno che apre la Costituzione è riassuntivo, contiene cinque elementi: una, Repubblica, democrazia, lavoro sovranità popolare. Una non è soltanto l'artiocolo di un sostantivo, vuol dire che l'Italia è una, non una somma di repubbliche e neanche una federazione di Repubbliche". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell'iniziativa “La Costituzione in Shorts” in corso al Quirinale, condotta da Fabio Rovazzi, una conversazione tra il Capo dello Stato e 12 creator sul significato e l’attualità nella vita quotidiana della Costituzione italiana.