Mattarella ricoverato per impianto pacemaker, operato ieri sera: "Notte tranquilla"

Roma, 16 apr. – (Adnkronos) – Ha trascorso una notte tranquilla il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricoverato in ospedale per un intervento programmato di impianto di pacemaker. Il capo dello Stato è stato operato ieri sera: "L'intervento è stato effettuato alle ore 20.00", riferisce una nota del Quirinale.

dopo aver completato gli impegni previsti in agenda per la giornata. Al termine dell'intervento, il presidente è rientrato nel reparto di cardiologia dove ha trascorso una notte tranquilla. Il presidente è totalmente asintomatico e in condizioni cliniche stabili.

L'intervento del presidente Mattarella era programmato. La situazione quindi non destava preoccupazione.

"Dopo un impianto di pacemaker la ripresa è di solito rapida, se non ci sono inconvenienti. Per cautela si predispone un po' di riposo, qualche giorno. Ma si tratta più che altro di una precauzione". Lo spiega all'Adnkronos Salute Ciro Indolfi, presidente della Federazione italiana cardiologi (Fic).

"L'impanto di un pacemaker – continua Indolfi che traccia un quadro generale – è ormai un intervento di routine che si esegue in anestesia locale, non si addormenta il paziente". Questo tipo di operazione "è molto diffusa", sottolinea lo specialista, e "serve a stimolare il cuore quando i battiti sono lenti, una condizione più frequente nelle persone che hanno più di 70 anni. E' un intervento relativamente rapido e l'apparecchio impiantato entra in funzione quando la frequenza cardiaca è ridotta".