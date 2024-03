Mattarella: 'società senza senso comunità non ha prospettive'**

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Una Paese che non abbia una società unita dal senso di comunità non ha prospettive. La competizione selvaggia o la gelosia verso gli altri, il tentativo di ostacolare gli altri è il contrario di quello che serve a ciascuno per crescere, per cui ...

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – "Una Paese che non abbia una società unita dal senso di comunità non ha prospettive. La competizione selvaggia o la gelosia verso gli altri, il tentativo di ostacolare gli altri è il contrario di quello che serve a ciascuno per crescere, per cui quello di cui c'è bisogno è sollecitare, stimolare, suggerire sempre la ricerca di senso di comunità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo ad alcune domande nel corso dell'iniziativa “La Costituzione in Shorts” in corso al Quirinale, condotta da Fabio Rovazzi, una conversazione tra il Capo dello Stato e 12 creator sul significato e l’attualità nella vita quotidiana della Costituzione italiana.