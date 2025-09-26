Mattarella: 'solidarietà trasforma e produce sviluppo e benessere...

Mattarella: 'solidarietà trasforma e produce sviluppo e benessere...

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "La nostra Repubblica è costituita prima che dalle Istituzioni dalla sua comunità, dalle persone, diverse, tutte di uguale dignità. Diverse nelle potenzialità, differenti nella creatività e nei talenti, ciascuna dotata di una irripe...

Roma, 26 set. (Adnkronos) – "La nostra Repubblica è costituita prima che dalle Istituzioni dalla sua comunità, dalle persone, diverse, tutte di uguale dignità. Diverse nelle potenzialità, differenti nella creatività e nei talenti, ciascuna dotata di una irripetibile originalità, di una ricchezza preziosa che moltiplica il patrimonio comune del nostro Paese. Il primo passo è quello di consentire a tutti e a ciascuno di esprimere la propria personalità, di esprimere il meglio di se stessi.

La solidarietà trasforma e produce sviluppo e benessere, la solidarietà fa diventare tutti decisamente migliori". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della manifestazione che chiuse le iniziative sociali organizzate come ogni anno nella tenuta di Castelporziano.

"Una felice consuetudine -ha ricordato il Capo dlelo Stato- che sottolinea un'esperienza importante. La tenuta di Castelporziano appartiene al popolo italiano e quindi è bene che venga conosciuta dal più ampio numero di persone possibile. Necessariamente vi sono dei limiti di accesso, legati all'esigenza di preservare l'ambiente, ma abbiamo voluto abbattere altri limiti, grazie all'impegno generoso della struttura e del personale del Quirinale. Alcune barriere sono state soppresse, sono state rimosse, sono state eliminate e questa esperienza, che ogni anno si rinnova, è una testimonianza di quello che si può fare se si vuole".