I maturandi hanno concluso le prove scritte e sono pronti per affrontare le prove orali della Maturità 2024, che iniziano oggi, lunedì 24 giugno.

Maturità 2024: al via oggi le prove orali

Gli scritti si sono conclusi, ma per raggiungere la tanto desiderata “Maturità” gli studenti dovranno superare anche la prova più complicata, ovvero quella orale, che inizierà proprio oggi, lunedì 24 giugno. Le prove orali sono sempre quelle più temute, tenendo conto anche del fatto che la scuola di oggi ne fa sempre meno per via delle classi numerose e del poco tempo a disposizione, che spinge ad optare spesso per compiti in classe. I colloqui orali generano molto stress negli studenti e oggi per loro sarà una giornata davvero piena di agitazione, ma che li porterà a concludere finalmente le loro prove e godersi l’estate.

Maturità 2024: gli studenti e lo stress

Secondo un’indagine di Skuola.net, 9 studenti su 10 hanno dichiarato di essere colpiti da fatica mentale, malessere corporeo e senso di impreparazione. Gli esami portano grande stress e le prove sembrano per molti insormontabili. Per prepararsi al meglio molti hanno optato per l’intelligenza artificiale. Un professore romano, Ottavio Di Paolo, dell’istituto Giovanni Paolo II, ha ideato insieme a un ex studente un simulatore virtuale che consente ai maturandi di provare l’emozione di un orale, parlando davanti ad un commissario virtuale. Il progetto si chiama MaturAi ed è un sistema di autoapprendimento che consente allo studente di mettersi alla prova. La preoccupazione è che un giorno questo sistema possa essere applicato anche durante i veri esami.