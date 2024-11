Maxirissa a Latina: accoltellati due ragazzi durante la movida

Due giovani feriti in una rissa tra bande, indagini in corso da parte della polizia.

Un episodio di violenza inaspettato

La notte di ieri ha visto la città di Latina teatro di un grave episodio di violenza giovanile. Un sedicenne è attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria Goretti dopo essere stato accoltellato durante una maxirissa scoppiata nella zona della movida. L’incidente, avvenuto poco prima della mezzanotte, ha coinvolto un gruppo numeroso di ragazzi, scatenando il panico tra i presenti.

Dettagli dell’incidente

Il giovane ferito ha subito un lungo intervento chirurgico a causa delle ferite riportate, tra cui la perforazione di un polmone. La gravità della situazione è evidente, con il ragazzo attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione. Non è stato l’unico a subire lesioni: un diciottenne è stato trasportato in ambulanza con ferite simili, mentre un terzo ragazzo di 17 anni si è presentato autonomamente al pronto soccorso con lesioni meno gravi. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei luoghi di ritrovo giovanile e sulla crescente violenza tra i giovani.

Indagini in corso

Le autorità locali, in particolare la squadra Mobile di polizia della questura di Latina, stanno conducendo indagini approfondite per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sono stati ascoltati diversi testimoni, ma la situazione rimane confusa. La rissa è scoppiata in via Neghelli, una delle strade più frequentate della movida, dove un gruppo di ragazzi sarebbe stato aggredito da un’altra comitiva. La presenza delle forze dell’ordine, tra cui polizia e carabinieri, è stata immediata, ma ciò non ha impedito che la violenza degenerasse.

Riflessioni sulla sicurezza giovanile

Questo episodio di violenza giovanile pone interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di ritrovo per i giovani. La movida, che dovrebbe essere un momento di svago e socializzazione, si trasforma in un contesto di pericolo. È fondamentale che le autorità locali prendano misure adeguate per garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare dei più giovani. La comunità deve unirsi per affrontare il problema della violenza tra i giovani, promuovendo iniziative che incoraggino comportamenti positivi e il rispetto reciproco.