Il Master in Business Administration di Esade scala la classifica ed entra nella top 20 mondiale del Financial Times. L'istituzione raggiunge questo riconoscimento grazie ai numerosi investimenti indirizzati all'innovazione dei modelli didattici.

Il Master in Business Administration (MBA) di Esade ottiene un meritato riconoscimento internazionale dopo il balzo in avanti di ben 13 posizioni.

Il Financial Time premia l’Esade Business School Full Time MBA col 17° posto nel mondo e la 6° posizione in Europa. L’istituzione accademica raggiunge questo fantastico risultato grazie ai numerosi investimenti e ai considerevoli sforzi profusi nell’innovazione. La classifica è stata stilata in base ad alcuni parametri che riguardano le aspettative salariali, l’offerta formativa e il background mondiale.

Un traguardo ampiamente meritato per la diversità dei settori di provenienza

Il Global MBA Ranking è una classifica redatta annualmente dal Financial Times in cui vengono riconosciuti tutti i meriti conseguiti dai migliori percorsi accademici di Master in Business Administration internazionali.

In un contesto estremamente competitivo Esade Business School conquista un rilevante posizionamento in Europa e nel Mondo. Il balzo in avanti di 13 posti è riconducibile all’incremento degli stipendi percepiti dagli studenti e dalla rilevante diversità dei settori di provenienza. Il quotidiano britannico ha premiato anche il programma di riduzione dell’impronta di carbonio che prevede una graduale diminuzione delle attività con un maggiore impatto ambientale. Questo posizionamento è frutto anche dei considerevoli investimenti indirizzati verso l’innovazione dei modelli didattici.

Joan Rodon, preside dell’Esade Business Scholl, ha evidenziato i meriti del programma concepito appositamente per gli studenti, i professionisti e gli imprenditori alla ricerca di un’offerta formativa completa e all’avanguardia. Il percorso accademico, infatti, fornisce tutte le conoscenze e le competenze indispensabili per una brillante carriera in qualsiasi organizzazione. Con le nozioni acquisite si possono padroneggiare tutti gli strumenti che valorizzano i processi di management, intercettano le nuove tendenze e generano un impatto sociale. Non a caso, questo processo di apprendimento viene definito, tramite il perfetto connubio tra innovazione e creatività, per stimolare gli studenti e apportare un impulso decisivo ai futuri successi professionali.

Il fantastico risultato conseguito nel Global MBA Ranking testimonia l’impatto di alcune categorie speciali nella valutazione formulata dal Financial Times. La diversità per settori di provenienza, in particolare, si è classificata al secondo posto a livello internazionale. Per comprendere le motivazioni che hanno giustificato questo piazzamento si devono prendere in considerazione i differenti ambiti da cui giungono gli iscritti al MBA. L’elenco, infatti, comprende studenti provenienti dal settori finanziario, sanitario, tecnologico, commerciale, immobiliare, digitale e dei trasporti. Esade viene premiata anche per l’eterogeneità dei frequentanti che compongono le classi del Full Time Master in Business Administration. La composizione delle aule, infatti, riflette l’attitudine internazionale con un’elevata percentuale di partecipanti originari del Sud America, del Medio Oriente, dei Caraibi, dell’Europa, dell’Africa, dell’Asia e del Nord America. Il successo di questa lodevole offerta formativa in tutto il mondo risiede anche nelle numerose opportunità disponibili per gli studenti al termine del percorso accademico.

Per cogliere ogni occasione, la durata del programma viene personalizzata in base alle esigenze e alle aspettative personali in piani da 12, 15 o 18 mesi. Il processo di apprendimento viene arricchito anche dagli scambi culturali che vengono stabiliti con altre business school prestigiose e autorevoli. Con l’apposito programma Global Study Tours si possono frequentare delle lezioni in Sudafrica, a Dubai, negli Stati Uniti e in Germania. Una grande opportunità riservata ai manager del futuro che vogliono diventare parte integrante della rete globale di business in base agli obiettivi formativi e professionali perseguiti. Londra, Singapore, Tokyo e Amsterdam sono solo alcune delle città che rientrano nell’innovativo programma Carrer Treks per la condivisione di conoscenze, esperienze e strumenti. La definizione di legami e contatti tra i principali punti di riferimento internazionali dell’attività finanziaria rappresenta una meravigliosa risorsa per gli studenti che nutrono grandi ambizioni e scelgono il Full Time MBA di Esade per acquisire un valore aggiunto riconosciuto in tutto il mondo.

Opportunità economiche e professionali in rapida crescita con una preparazione accademica completa e appropriata

Il parametro più interessante, tra i fattori che hanno determinato il posizionamento nel Global MBA Ranking del 2024, riguarda l’incremento salariale percepito dagli ex alunni della Ramon Llull University. Il 91% degli studenti che hanno terminato il Full Time MBA trovano un impiego adeguato e redditizio dopo pochi mesi dal conseguimento del titolo accademico. La maggior parte degli iscritti viene assunta da aziende private che operano in differenti settori all’estero. Gli stipendi crescono in maniera esponenziale nei primi mesi con una rilevante impennata del 151% negli anni successivi all’assunzione. La percentuale più alta di crescita salariale tra tutti i programmi di formazione europei rappresenta il fiore all’occhiello dell’offerta formativa curata e proposta da Esade.

Questo risultato certifica l’impegno profuso nella pianificazione di un percorso di studio che comprende attività di networking, workshop e viaggi all’estero. Con tali risorse gli studenti ampliano i propri orizzonti e acquisiscono le competenze indispensabili per una rapida affermazione professionale. L’esperienza di apprendimento innovativa viene adottata per valorizzare e arricchire le capacità di ogni singolo alunno in ambito manageriale perché ogni area tematica richiede un determinato grado di preparazione. Questo sistema stimola il costante scambio di conoscenze per potenziare il background personale e promuovere una mentalità progressista in un settore alla continua ricerca di nuovi talenti.