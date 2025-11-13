Med-Or: al via il progetto 'Geopolitica, tecnologie e sicurezza nel Mediterraneo'

Rma, 13 nov. (Adnkronos) - Si è svolta mercoledì 12 novembre la riunione di presentazione del progetto di ricerca e formazione sviluppato da Med-Or Italian Foundation, in collaborazione con Luiss Sog, intitolato “Geopolitica, tecnologie e sicurezza nel Mediterraneo. Evoluzione ...

Rma, 13 nov. (Adnkronos) – Si è svolta mercoledì 12 novembre la riunione di presentazione del progetto di ricerca e formazione sviluppato da Med-Or Italian Foundation, in collaborazione con Luiss Sog, intitolato “Geopolitica, tecnologie e sicurezza nel Mediterraneo. Evoluzione e sfide alla sicurezza globale nel Mediterraneo Allargato, tra competizione geopolitica e rivoluzione tecnologica. Quali prospettive per l’Italia?”.

Il progetto, che si propone di analizzare in chiave multidisciplinare le dinamiche strategiche euromediterranee, con particolare attenzione all’interconnessione tra innovazione tecnologica, sicurezza e geopolitica, rientra nell’ambito del bando “Geopolitica e tecnologia”, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Csf.

L’incontro ha segnato l’avvio ufficiale delle attività del progetto, in particolare della parte dedicata alla ricerca, con la presentazione delle linee guida e la condivisione delle prime fasi di lavoro tra i ricercatori coinvolti. Il progetto prevede, in una fase iniziale, la redazione di sei paper, articolati in tre aree tematiche oggi particolarmente attuali: connettività trans-Mediterranea; sicurezza e transizione energetica; minacce non convenzionali. L’attività di ricerca sarà approfondita attraverso tre workshop accademici e sarà finalizzata alla realizzazione di una pubblicazione scientifica conclusiva, che raccoglierà risultati e riflessioni emerse nel corso del progetto e dei diversi eventi pubblici che si terranno durante il 2026.

Coordinato da Med-Or Italian Foundation e sviluppato in collaborazione con la Luiss School of Government, il progetto intende offrire un contributo concreto di riflessione strategica e di approfondimento su tematiche fondamentali per il Sistema Paese e la sua proiezione internazionale, in un contesto di competizione globale e sfide emergenti, con particolare attenzione all’evoluzione della dimensione della sicurezza e al ruolo delle nuove tecnologie nei nuovi equilibri geopolitici.