Mediobanca: Serracchiani, 'governo garantisca stabilità e regole'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Le operazioni che in queste ore vedono protagoniste grandi banche e gruppi globali sono un segno di vitalità del sistema finanziario e della robustezza del risparmio italiano. Auspichiamo che i regolatori del mercato svolgano pienamente il loro ruolo e che anche per il Governo Meloni la priorità sia garantire la stabilità dello scenario, la certezza delle regole e dell’assetto di mercato, impegnandosi, anche nel ruolo di tutela dell’interesse pubblico, a non contribuire a creare tensioni e incertezza.

L’interesse nazionale non va confuso con le aspirazioni di cordate più o meno affini al sentire di ambienti politici”. Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, sull'ops lanciata da Mediobanca su Banca Generali.