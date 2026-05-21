Meloni a Niscemi: domani in Consiglio dei ministri 150 milioni

Roma, 21 mag. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi per una visita istituzionale accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. È la terza visita della premier dalla frana del 25 gennaio scorso che ha colpito la città siciliana, dopo quelle del 28 gennaio e del 16 febbraio.Meloni ha presieduto una riunione operativa nel municipio per fare il punto sulla situazione e gli interventi e ha detto:”Quello che siamo qui per dirvi oggi è che siamo, con tempi che sono oggettivamente abbastanza veloci, pronti a mettere a terra le risorse.

Domani – ha spiegato – abbiamo un altro Consiglio dei ministri”, in cui “vorremmo licenziare due programmi, ciascuno del valore di 75 milioni, per un totale quindi di 150: il primo programma riguarda la messa in sicurezza del territorio, il secondo riguarda gli indennizzi ai proprietari di case”.Uscendo dalla riunione, la premier ha aggiunto: “Mi pare che rispetto a quello che abbiamo visto dopo il 1997, quando ci sono voluti sette anni per fare un piano di messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi li stavamo dando ancora nel 2025, portare in Consiglio dei ministri in meno di 4 mesi tutto quello che tecnicamente e concretamente serve per rispondere ai cittadini, sia un grande passo in avanti per il quale devo ringraziare ovviamente il sindaco, ma soprattutto il commissario straordinario Ciciliano perché mi pare che sia stato fatto un lavoro molto importante”.