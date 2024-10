Aumento di 6,4 miliardi per la Sanità: Dati reali svelano l'importante innovazione per il fondo sanitario nazionale

In queste ultime ore, ho notato molte imprecisioni riguardo alla Sanità e alla legge di Bilancio. Per chiarire ulteriormente la situazione, è previsto un aumento di 6,4 miliardi per la Sanità nell’arco di due anni (+2,37 miliardi nel 2024 e +4,12 miliardi nel 2025). È un’importante innovazione per il fondo sanitario nazionale, che raggiungerà i 136,48 miliardi nel 2025 e i 140,6 miliardi nel 2026. Questi sono i dati reali. Tutto il resto è distorsione dei fatti. Lo comunica sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Aumento di fondi per la Sanità

È previsto un aumento di 6,4 miliardi per la Sanità nell’arco di due anni (+2,37 miliardi nel 2024 e +4,12 miliardi nel 2025). Questo rappresenta un’importante innovazione per il fondo sanitario nazionale.

Crescita del fondo sanitario

Il fondo sanitario nazionale raggiungerà i 136,48 miliardi nel 2025 e i 140,6 miliardi nel 2026. Questi dati confermano la crescita del fondo sanitario nel prossimo futuro.