Oggi, durante la riunione del Consiglio dei Ministri, è stata approvata la legge di bilancio, un’iniziativa che pone i cittadini e le famiglie al centro dell’attenzione, mirando a un rinnovamento del nostro Paese. Come annunciato in precedenza, non ci saranno ulteriori tassazioni per i cittadini. Questo è quanto dichiarato dalla premier Giorgia Meloni sui social. Il taglio delle tasse per i lavoratori diventerà una misura permanente, e 3,5 miliardi derivanti dal settore bancario e assicurativo saranno destinati alla Sanità e a coloro che sono più vulnerabili, al fine di migliorare e rendere più accessibili i servizi.

Rinnovamento del Paese

Con l’attuale Governo, l’Italia si proietta verso il futuro grazie a una legge di bilancio che prioritizza il lavoro e il benessere della popolazione italiana, ha concluso la premier.