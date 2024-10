Meloni ha dichiarato: "Non è vero che l'amministrazione intende alzare le im...

Meloni ha dichiarato: "Non è vero che l'amministrazione intende alzare le im...

IL PRIMO MINISTRO

Giorgia Meloni: “Le affermazioni su un aumento delle tasse da parte del governo sono infondate, noi le riduciamo”

Il premier in un video sui social: “Sebbene alcune forze dell’opposizione desiderino introdurre nuove imposizioni, il nostro obiettivo è una Manovra che stimoli crescita economica”

Giorgia Meloni respinge le speculazioni

Secondo cui l’esecutivo vorrebbe aumentare le tasse per i cittadini, definendole “falsità”. Nel video condiviso sui social, il presidente del Consiglio dichiara: “Ci impegniamo a ridurre le tasse, così come ben sanno i lavoratori, le madri occupate e i liberi professionisti. Voglio chiarire che la nostra visione politica si basa sulla diminuzione delle imposte, sul supporto alle famiglie e alle aziende, non sul carico ulteriore ai cittadini”.

“Ho notato in queste ore affermazioni ingiustificate riguardo al nostro governo”

Sono stati i precedenti governi di sinistra a incrementare le tasse. Nonostante i tentativi dell’opposizione di promuovere nuove tasse e tributi, noi ci atterremo al nostro scopo: ideare una Manovra che stimoli l’economia e migliori le condizioni di vita degli italiani senza imporre nuovi pesi”.