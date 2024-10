Oggi ho avuto l’onore di incontrare a Palazzo Chigi il team della missione spaziale AX-3, composto dal Colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare Italiana, dal comandante Michael Lopez-Alegria (USA, Axiom Space), da Alper Gezeravci (Turchia) e da Marcus Wandt (Svezia). Questo incontro ha ulteriormente consolidato l’impegno del Governo nell’appoggiare le iniziative nel settore spaziale, riconoscendo l’importanza strategica di questa area per il nostro progresso economico e tecnologico. La missione AX-3 segna un passo significativo per l’Italia all’interno della Space Economy globale. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Colonnello Villadei, che ha rappresentato con orgoglio il nostro Tricolore nello spazio, nonché a tutto il team per il loro eccezionale contributo. Questa missione sottolinea ancora una volta il valore della cooperazione internazionale e il ruolo centrale dell’Italia nello sviluppo delle nuove frontiere spaziali.

