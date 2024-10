Temi cruciali: Medio Oriente, Ucraina, coesione Parlamento e priorità dell'Unione Europea per il Consiglio di ottobre. Fitto e Meloni in primo piano

La situazione in Medio Oriente, la crisi in Ucraina e la coesione del Parlamento rispetto alle decisioni europee sono temi cruciali. C’è un significativo appoggio per Fitto nel suo ruolo di vicepresidente esecutivo della Commissione europea, richiamando alla memoria il sostegno che Berlusconi fornì a Paolo Gentiloni. Giorgia Meloni si prepara ad affrontare le Assemblee, in vista del Consiglio dell’Unione Europea previsto per il 17 e 18 ottobre. Le priorità includono questioni globali, la gestione dei migranti, l’economia e le problematiche ambientali