Nel suo intervento la Premier ha commentato lo storico accordo per la produzione di energia verde in Albania e il trasporto in Italia.

Giorgia Meloni, durante il suo intervento al summit sull’energia ad Abu Dhabi, si è detta orgogliosa dell’accordo raggiunto con Albania ed Emirati Arabi.

Giorgia Meloni: “Sono orgogliosa dell’accordo con Albania ed Emirati”

Giorgia Meloni è intervenuta al summit sull’energia ad Abu Dhabi, annunciando l’accordo con Albania ed Emirati Arabi che prevede la produzione di energia verde in Albania e il trasporto in Italia. Ma ecco le parole della Premier: “Sono estremamente lieta di annunciare qui la firma di un accordo per dare il via a un progetto ambizioso tra le due sponde dell’Adriatico. Con lo sceicco Mohammed bin Zayed e il primo ministro albanese Edi Rama, che sono buoni amici miei e dell’Italia, parteciperò alla firma di un impegno molto importante per attuare una nuova interconnessione energetica per la produzione di energia pulita in Albania ed esportare poi parte di questa energia anche in Italia grazie a un cavo sottomarino nel Mar Adriatico.”

Giorgia Meloni: “Sviluppare le interconnessioni è la chiave di una nuova diplomazia energetica”

Durante il suo intervento al summit sull’energia di Abu Dhabi, la premier Giorgia Meloni si è soffermata sull’importanza di sviluppare le interconnesioni, che secondo lei possono davvero essere la chiave di una nuova diplomazia energetica “per moltiplicare le opportunità di cooperazione fra noi, e generare benefici condivisi fra tutti. Con questo approccio l’Italia vuole diventare un hub strategico per i flussi energia fra Europa e Africa.” La premier ha concluso soffermandosi sull’importanza di trovare un equilibrio tra sostenibilità e innovazione.