Giorgia Meloni è intervenuta in conferenza stampa sui temi d’attualità di questa settimana, parlando innanzitutto delle trattative tra il Governo e Starlink per il controllo delle telecomunicazioni e della rete nel nostro paese ed anche del colloquio con la mamma della giornalista Cecilia Sala, recentemente rientrata in Italia.

Accordo governo-Starlink non è stato trattato

La Premier Giorgia Meloni ha voluto immediatamente chiarire la posizione dell’Italia relativamente alle voci di un possibile accordo con Starlink, azienda di servizi di telecomunicazioni ed internet di proprietà di Elon Musk, per le comunicazioni nel nostro paese.

“Non ne ho discusso con Musk, non c’è nessuna trattativa” – in questo modo ha voluto porre la parola fine sul tema principale dell’agenda mediale italiana, dato che lo stesso Musk sul proprio social X aveva parlato di accordo in fase conclusiva.

Telefonata per liberazione di Cecilia Sala “emozionante”, cambio al vertice del DIS

Meloni ha parlato anche della telefonata che ha effettuato per comunicare alla famiglia di Cecilia Sala la liberazione della figlia: “E’ stata l’emozione più grande da quando sono premier“.

In questo contesto ha annunciato un cambio al vertice del DIS (Dipartimento informazioni e sicurezza) con l’uscita di scena per Elisabetta Belloni e l’approdo a capo del prefetto Vittorio Rizzi, in passato il superpoliziotto che indagò sul caso Biagi.