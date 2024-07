Un ragazzo di 22 anni si è tuffato nel Lago di Como e non è più riemerso. Trovato il corpo.

Lo studente inglese di 22 anni che si è tuffato nel lago di Como e non è più riemerso è stato trovato senza vita. Aveva noleggiato una barca con la fidanzata.

Menaggio, si tuffa nel Lago di Como: trovato morto il 22enne disperso

Uno studente inglese di 22 anni, ospite di un hotel della Tremezzina, è stato trovato morto dopo che si era tuffato nel Lago di Como. Insieme alla sua compagna, di soli 19 anni, aveva noleggiato una barca, che sarebbe però andata alla deriva mentre i due ragazzi si erano tuffati al largo dalla riva per fare un bagno e immersioni.

Morto 22enne dopo un tuffo nel Lago di Como: fidanzata illesa

Solo la ragazza è riuscita a chiedere aiuto, quando è riemersa e si è resa conto di non poter più raggiungere la barca e che il suo compagno era sparito. La Guardia Costiera di Menaggio ha subito avviato le ricerche, coordinate dai carabinieri di Menaggio, mentre la ragazza, che fortunatamente è rimasta illesa, è stata portata all’ospedale di Menaggio in via precauzionale, sotto choc.