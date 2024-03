Il sub si era immerso nel Lago d'Orta domenica mattina insieme a degli amici, ma non era più riemerso

Luigi Rodini era un avvocato di 61 anni e nel 2016 si era candidato come sindaco di Novara.

Trovato morto il sub disperso nel Lago d’Orta

Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato dalle squadre di Vigili del fuoco sommozzatori del comando di Milano, che hanno battuto accuratamente lo specchio d’acqua. Il cadavere si trovava a circa 90 metri di profondità. Secondo le ricostruzioni il 61enne aveva organizzato un’immersione con alcuni amici nella zona di Oira a Nonio, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Dopo essere entrato in acqua tuttavia non lo avevano più visto riemergere.

Immediati i soccorsi

L’intervento dei soccorsi è stato immediato e le ricerche, iniziate domenica 17 marzo, sono continuate fino al pomeriggio di ieri. Hanno preso parte alle operazioni di recupero anche il comando dei Vigili del fuoco di Novara, la squadra nautica dei Vigili del fuoco di Verbania e i carabinieri di Omegna, dove era stata allestita l’unità di crisi locale.

Chi era la vittima

Luigi Rodini era appassionato tanto di immersioni quanto di diritto civile, lavoro e sindacale. Lavorava come avvocato ed era presidente della sezione di Novara della Fias (Federazione italiana attività subacquee). Provò anche ad entrare in politica, candidandosi come sindaco del comune piemontese nel 2016, con la lista “La città in Comune“, ma ottenne circa il 4% dei voti.