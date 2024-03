Una terribile tragedia si è consumata a Bellizzi. Un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno. L’incidente si è verificato nella serata di domenica 17 marzo 2024, intorno alle 21.

LEGGI ANCHE: Uomo investito e ucciso da un treno nella stazione di Stezzano

Tragedia sui binari a Bellizzi: uomo morto investito da un treno

Nella serata di ieri, domenica 17 marzo 2024, intorno alle 21, si è verificata una terribile tragedia a Bellizzi. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno. Il fatto è accaduto nei pressi della stazione ferroviaria di Montecorvino-Bellizzi.

Uomo investito da un treno a Bellizzi: interruzione della tratta ferroviaria

L’allarme è stato lanciato prontamente dal macchinista, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sul posto si sono presentati i Vigili del Fuoco di Salerno per il recupero della salma e gli agenti della Polizia Ferroviaria. L’incidente ha inevitabilmente provocato l’interruzione della tratta ferroviaria.