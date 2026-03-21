Meningite, salgono a 34 i casi nel Kent in Uk: code per il vaccino

(Adnkronos) – Nel Regno Unito i casi di meningite nella contea del Kent sono saliti a 34, di cui 23 confermati e 11 in via di accertamento. I numeri arrivano dall’ultimo aggiornamento dell’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria. Restano fermi a due i decessi registrati.

Dopo che una quinta scuola ha comunicato che il suo studente è risultato negativo al test, sono 4 gli istituti nell’area di Canterbury con casi confermati o sospetti: la Queen Elizabeth’s Grammar School di Faversham, la Norton Knatchbull School di Ashford, la Simon Langton Grammar School for Boys di Canterbury e la Canterbury Academy.

Centinaia di persone si sono messe in coda fin dalle prime ore del mattino per ricevere il vaccino, dopo l’apertura del quinto centro vaccinale nella contea, riporta oggi la ‘Bbc’ on line. Complessivamente, in “5.841 hanno ricevuto il vaccino” da mercoledì scorso, e in “più di 11.033 hanno ricevuto antibiotici” da domenica scorsa.

Le autorità sanitarie locali continuano a raccomandare vaccinazioni e profilassi antibiotica per contenere la diffusione della meningite.

Dall’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria trapela, però, ottimismo. Shamez Ladhani della Ukhsa ha dichiarato alla ‘Bbc’ di essere fiducioso che l’epidemia sia sotto controllo. “Si sta comportando esattamente come ci aspetteremmo da questo tipo di epidemie”, ha affermato. L’esperto ha precisato che “non stiamo parlando di influenza o Covid, il cui il virus è progettato per diffondersi tramite tosse e starnuti. Il messaggio è che la popolazione generale è esposta solo a un rischio basale”, ha rassicurato il funzionario.

Una delle due vittime dell’epidemia di meningite del Kent registrate lo scorso fine settimana è Juliette Kenny, studentessa dell’ultimo anno della Queen Elizabeth’s Grammar School di Faversham. La seconda è uno studente dell’università del Kent, di cui non è stato reso noto il nome, ricorda la Bbc.

“Un focolaio di meningite simile a quello britannico non può essere escluso anche in Italia” avverte, parlando con l’Adnkronos Paolo Bonanni, professore di Igiene all’università degli Studi di Firenze e coordinatore scientifico del ‘Calendario vaccinale per la vita’. “Per questo chiediamo da tempo un aggiornamento del calendario nazionale delle vaccinazioni. Dobbiamo garantire a tutti i ragazzi una protezione equa e omogenea. L’inserimento del vaccino contro il meningococco B in età adolescenziale nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) non è più rinviabile”.

Il tipo B è stato confermato in un primo gruppo di contagi. “Negli ultimi anni In Italia si sono registrati in media circa 150 casi di meningite ogni anno, con un calo drastico durante la pandemia e un importante aumento dopo la sua conclusione”, ricorda Bonanni. “Un numero – sottolinea – probabilmente sottostimato: alcune forme, infatti, possono presentarsi in modo atipico e non sempre vengono diagnosticate correttamente. Abbiamo sistemi di sorveglianza affidabili, sia routinari sia specifici per il meningococco, che ci permettono di seguire l’andamento della malattia nel tempo, anche se non di quantificare con precisione assoluta tutti i casi”.

La meningite interessa “soprattutto i bambini sotto i 5 anni, ma una quota significativa riguarda anche gli adolescenti. Questa fascia d’età è particolarmente rilevante perché i ragazzi sono sia più esposti alla malattia sia importanti trasmettitori del batterio”, precisa Bonanni. I principali sierogruppi di meningococco sono A, C, W, Y e B. “Per i primi 4 è disponibile un vaccino quadrivalente, somministrato a partire dal secondo anno di vita con un richiamo tra i 12 e i 16 anni. Diverso il caso del meningococco B, oggi tra i più diffusi”, rimarca lo specialista: “Esiste un vaccino efficace, somministrato nei primi mesi di vita (a 2 e 4 mesi, con richiamo al compimento dell’anno), ma la copertura non è uniforme sul territorio nazionale”. “Il punto critico – chiarisce Bonanni – è che il vaccino contro il meningococco B non è ancora incluso nei Lea per gli adolescenti. Di conseguenza l’offerta varia da Regione a Regione. Attualmente la vaccinazione per gli adolescenti è garantita gratuitamente solo in 14 Regioni su 21. In altre – Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta, Umbria, Abruzzo e parte della Sardegna – non è prevista, mentre in Friuli Venezia Giulia e nella Provincia autonoma di Bolzano viene offerta solo su richiesta. Le restanti Regioni la finanziano con risorse proprie”. Per questo motivo, avverte l’esperto, “non possiamo escludere il rischio di un focolaio simile a quello britannico anche nel nostro Paese, e quindi dobbiamo proteggere finalmente i nostri ragazzi su tutto il territorio nazionale e con le stesse modalità”.

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