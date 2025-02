Mercedes: non chiude impianti in Germania, ma rafforza produzione Est

Mercedes: non chiude impianti in Germania, ma rafforza produzione Est

Roma, 20 feb. - (Adnkronos) - "Mercedes non ha intenzione di chiudere nessun impianto in Germania, ma limiteremo la capacità delle fabbriche, adeguando la forza lavoro, anche con interventi su lavoratori temporanei" ma per rafforzare gli utili "la quota di produzione europea ne...

Roma, 20 feb. – (Adnkronos) – "Mercedes non ha intenzione di chiudere nessun impianto in Germania, ma limiteremo la capacità delle fabbriche, adeguando la forza lavoro, anche con interventi su lavoratori temporanei" ma per rafforzare gli utili "la quota di produzione europea nei paesi a basso costo dell'Europa dell'Est salirà dal 15 al 30% entro il 2027". Lo ha sottolineato Harald Wilhelm, direttore finanziario del gruppo, nel corso del Capital Markets Day, dopo la diffusione dei risultati 2024.

Il manager ha ribadito l'intenzione di "mantenere la flessibilità fra veicoli elettrici e a combustione ICE e EV", adeguando la produzione europea alle richieste del mercato lavorando anche su decisi interventi sui costi: "Negli ultimi 2 anni abbiamo ridotto del 10% i costi di produzione, ma non ci fermiamo e puntiamo a altro -10% entro 2027 con lo spostamento della produzione a Est, dove il costo per vettura è inferiore del 70% rispetto alla Germania".

ra gli interventi anche uno sviluppo dell'uso dell'Intelligenza artificiale ma anche interventi su logistica e trasporti, risparmi con il maggiore ricorso alle energie rinnovabili: fra l'altro Wilhelm ha indicato l'obiettivo di ridurre dell'8% la spesa per i materiali, portando a esempio la riduzione di 30 euro per kWh sulle nuove batterie per le vetture elettriche del futuro rispetto ai modelli precedenti.