Mercoledì nero per i viaggiatori: scioperi in Lombardia e negli aeroporti

Un mercoledì di disagi per i viaggiatori tra scioperi ferroviari e aerei in Lombardia.

Sciopero ferroviario in Lombardia

Il 5 febbraio si preannuncia un mercoledì nero per i viaggiatori in Lombardia, dove il sindacato Orsa ha indetto uno sciopero del servizio ferroviario regionale. La protesta avrà inizio alle 3 del mattino e si protrarrà fino alle 2 del giorno successivo, coinvolgendo anche i servizi diretti all’aeroporto di Milano Malpensa. Questo sciopero si inserisce in un contesto di crescente tensione nel settore dei trasporti, dove le rivendicazioni sindacali si fanno sempre più pressanti.

Dettagli sulle corse garantite

Durante le fasce orarie di maggiore affluenza, ovvero dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, saranno garantite alcune corse ferroviarie. I treni che circoleranno in queste finestre temporali sono stati selezionati e possono essere consultati sul sito ufficiale di Trenord. Nella fascia mattutina, i convogli partiranno dopo le 6 e arriveranno a destinazione entro le 9, mentre nel pomeriggio, le partenze saranno garantite solo dopo le 18, con arrivo entro le 21. Dopo queste ore, non ci saranno ulteriori corse, creando potenziali disagi per chi ha necessità di viaggiare.

Scioperi negli aeroporti

Oltre allo sciopero ferroviario, il 5 febbraio segnerà anche un giorno di protesta negli aeroporti italiani. Sono previsti due scioperi: uno nazionale di 24 ore, proclamato da Flai trasporti e Usb lavoro privato, e un altro locale di 4 ore, che coinvolgerà i dipendenti di SEA Prime all’aeroporto di Milano Linate. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha comunicato che i voli saranno garantiti nelle fasce orarie dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, ma i passeggeri sono invitati a controllare le informazioni relative ai propri voli, poiché le operazioni potrebbero subire ritardi o cancellazioni.

Impatto sui viaggiatori

Questi scioperi, che coinvolgeranno diversi scali in tutta Italia, tra cui Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Napoli, rappresentano un ulteriore ostacolo per i viaggiatori, già provati da un periodo di incertezze e disagi. La situazione è aggravata dalla necessità di coordinare i trasporti tra treni e aerei, rendendo fondamentale per i passeggeri pianificare con attenzione i propri spostamenti. Inoltre, sono previsti autobus sostitutivi per il servizio aeroportuale tra Milano Cadorna e Malpensa, ma anche questi potrebbero non essere sufficienti a coprire la domanda in un giorno di sciopero.