Mes: Mulè, 'nessun contatto Giurì con Meloni, non le ho fatto neanche auguri Capodanno'

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – Da quando è stato istituito il Giurì d'onore "non ci sono stati contatti" tra la commissione e Giorgia Meloni, puntualizza in conferenza stampa Giorgio Mulè di Forza Italia. "Il presidente del Giurì deve essere imparziale" e per questo "non ho mandato né gli auguri di Capodanno né per il compleanno alla premier. Faccio ammenda e glieli faccio con ritardo", aggiunge l'esponente azzurro ribadendo come il suo lavoro alla guida della commissione sia stato all'insegna dell'"imparzialità".