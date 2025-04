Messina: omicidio studentessa, inquirenti 'Accoltellata perché lui invaghito non corrisposto'**

Messina, 1 apr. (Adnkronos) – Da una prima ricostruzione dei fatti, Stefano Argentino, lo studente 27enne fermato dai Carabinieri con l'accusa di avere ucciso, a Messina, a coltellate Sara Campanella, la studentessa 22enne originaria di Misilmeri (Palermo), avrebbe seguito la giovane studentessa nei pressi del Policlinico di Messina, "per poi percorrere insieme a lei un breve tratto di strada; arrivati nei pressi del distributore di benzina, verosimilmente dopo una discussione, l’avrebbe accoltellata per poi allontanarsi velocemente", come spiegano gli investigatori.

Dagli accertamenti, il giovane avrebbe commesso il delitto "per motivi sentimentali in quanto invaghito della ragazza senza essere corrisposto".