Nel cuore di Mestre, tre furti si sono verificati in una sola notte. I ladri hanno danneggiato le vetrine di vari negozi utilizzando un tombino. Il proprietario della birreria “La Torre” dichiara: “È diventata una routine“. La diminuzione della sicurezza in città non è più solo un’impressione di pochi. I criminali, ignorando telecamere e allarmi, continuano a utilizzare tombini in ghisa per rompere i vetri. Questo locale era già stato attaccato a giugno, e il proprietario sottolinea che da allora non è cambiato nulla.

Problemi di sicurezza

I furti ripetuti hanno evidenziato i problemi di sicurezza che affliggono Mestre. I negozianti sono preoccupati per la frequenza degli attacchi e per i danni che ne derivano. Nonostante la presenza di telecamere di sorveglianza e allarmi, i ladri sembrano agire indisturbati.

Utilizzo dei tombini

I ladri hanno scelto di utilizzare i tombini in ghisa come strumento per danneggiare le vetrine dei negozi. Questo metodo sembra essere efficace nel rompere i vetri senza attirare troppa attenzione. La polizia sta indagando su questi furti e sta cercando di individuare i responsabili.