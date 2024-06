Meteo: in Lombardia temporanea stabilità, nel weekend possibili precipitazioni

Meteo: in Lombardia temporanea stabilità, nel weekend possibili precip...

Milano, 12 giu. (Adnkronos) – Un'ampia circolazione depressionaria insiste per l'intero periodo sul continente europeo mantenendo sulla Lombardia condizioni di variabilità. Il bollettino meteo di Arpa Lombardia indica, per oggi, probabili piogge, anche temporalesche, soprattutto nel pomeriggio e in serata.

Domani temporanea stabilizzazione, mentre da venerdì a domenica flusso instabile con possibili precipitazioni a tratti prevalentemente sulle zone montane. Le temperature risulteranno inferiori alla norma, in graduale risalita e tendenti a riportarsi intorno alla norma da domenica.