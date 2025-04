Meteo in miglioramento: previsioni per il weekend di Pasqua

Un weekend di Pasqua all’insegna del miglioramento

Il meteo si prepara a un netto miglioramento, almeno fino a sabato sera, quando non sono previsti ulteriori nubifragi o piogge tropicali. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, il clima si stabilizzerà, regalando momenti di sole e temperature primaverili in gran parte del paese.

Tuttavia, è importante rimanere vigili, poiché tra Pasqua e Pasquetta si attiverà un flusso mite e umido proveniente dal Nordafrica, che porterà nuove precipitazioni, specialmente nelle regioni del Nord-Ovest e in Sardegna.

Attenzione alle zone colpite da alluvioni

Sanò avverte che, nonostante il miglioramento generale, le zone già colpite da alluvioni dovranno mantenere alta l’attenzione. Le previsioni indicano accumuli di pioggia compresi tra i 30 e i 50 mm, con un rischio di frane e smottamenti. Il Nord-Ovest, in particolare, potrebbe subire gli effetti di queste nuove precipitazioni, rendendo necessario un monitoraggio costante della situazione meteorologica.

Previsioni dettagliate per il weekend

Analizzando le previsioni giorno per giorno, venerdì 18 aprile si prevede un clima instabile al Nord Est, mentre altrove ci sarà un miglioramento. Al Centro, rovesci sono attesi sui monti e nelle Marche, mentre al Sud il tempo sarà in netto miglioramento. Sabato 19, il Nord vedrà molte nubi con qualche pioggia sulle Alpi e in Piemonte, mentre il Centro e il Sud godranno di una giornata soleggiata. Domenica 20, le piogge torneranno al Nord-Ovest, con maltempo in Sardegna e un peggioramento in Toscana, mentre il Sud rimarrà soleggiato.