Meteo: in Italia torna la neve al Nord. Bel tempo nel fine settimana

Le previsioni meteo in Italia per oggi vedono la neve cadere, portata dal fronte freddo, che da ieri ha portato maltempo nella Penisola. Si attendono piogge, acquazzoni e neve su Alpi, Prealpi e sugli Appennini centrali attorno ai 1000 metri.

Meteo Italia: neve in Lombardia e Toscana

Nella giornata di ieri, giovedì 21 novembre, in serata, alcune nevicate si sono riversate nella provincia di Trento anche a valle. Il freddo e la neve hanno poi raggiunto dal pomeriggio anche la Lombardia. Durante la nottata, le temperature registrate dalle stazioni di rilevamento a oltre 3mila metri hanno segnato temperature fino a -21 gradi. Deboli nevicate anche in Toscana si sono riversate sulle cime fino a 1.400 metri di quota.

Miglioramenti: quando e dove sono previsti

Miglioramenti al Nord sono previsti nella giornata di oggi, che vedrà il freddo transitare verso il centro-sud. Si segnalano inoltre piogge e acquazzoni nel Tirreno e nevicate corpose attorno ai 1000 metri sul settore Appenninico, anche se si prevede che sarà un’ondata variabile. A sera sono previste schiarite, lasciando spazio ad un fine settimana con cieli più sereni.

Il ritorno del sole nel weekend

Durante il weekend si attendono condizioni migliori grazie all’arrivo dell’anticiclone sul Mediterraneo centrale. Miglioramenti diffusi, dunque, sono previsti per oggi, 22 novembre, al Nord, nel Lazio e in Toscana, che da domani si estenderanno a tutto il Paese, lasciando spazio al sole che si prevede tornerà in tutta la Penisola.