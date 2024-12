Dopo un weekend instabile, l'anticiclone delle Azzorre migliora le condizioni meteo in Italia.

Un weekend instabile in Italia

Il weekend appena trascorso ha portato condizioni meteo instabili in diverse regioni italiane, con piogge e nuvolosità che hanno caratterizzato il cielo. Tuttavia, a partire da lunedì, si prevede un netto miglioramento grazie all’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso il Mediterraneo centro-occidentale. Questo cambiamento porterà a un clima più stabile e a temperature in aumento, un vero sollievo dopo i giorni di maltempo.

Previsioni per i prossimi giorni

Secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo di ‘iLMeteo.it’, le prime ore di lunedì saranno ancora caratterizzate da nubi e piovaschi, soprattutto al Sud. Tuttavia, nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con un netto passaggio verso cieli sereni al Nord e al Centro. I venti di Maestrale, che inizieranno a soffiare moderati, contribuiranno a ripulire l’aria al Centro-Nord, mentre al Sud potrebbero portare qualche acquazzone isolato.

Temperature in aumento e impatti sul manto nevoso

Una delle notizie più significative riguarda l’innalzamento delle temperature, che passeranno da una lieve anomalia negativa a una forte anomalia positiva. Si prevede un incremento di 10-12°C oltre la media del periodo, specialmente sulle Alpi e sugli Appennini settentrionali, dove si potrebbero registrare massime di 10°C anche a 2000 metri. Questo cambiamento climatico, sebbene porti un clima più mite, non è favorevole per il manto nevoso, già compromesso dalle recenti nevicate. Gli appassionati di sci potrebbero dover affrontare condizioni meno favorevoli sulle piste.

Temperature nelle principali città italiane

Le temperature nelle città italiane subiranno un notevole aumento. Milano e Torino potrebbero raggiungere i 11°C, mentre Genova e Firenze potrebbero arrivare fino a 14°C. Roma, invece, si assesterà su una piacevole massima di 15 gradi. Al Sud, il clima primaverile continuerà a dominare, con temperature che toccheranno i 18-19°C, rendendo le giornate particolarmente gradevoli.

Dettagli delle previsioni per il weekend

Per il fine settimana, le previsioni indicano un quadro variabile. Sabato 14, al Nord, si prevedono molte nubi, mentre al Centro si registreranno piogge sparse sulle regioni tirreniche e al Sud ci saranno rovesci. Domenica 15, invece, il Nord sarà soleggiato, con piovaschi isolati in Molise al Centro e instabilità su Gargano e basso Tirreno al Sud. Infine, lunedì 16, il bel tempo si stabilizzerà su gran parte del Paese, con cieli sereni e temperature in aumento.