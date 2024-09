Mia Ceran fa il suo ingresso in TvTalk e condivide le parole di Massimo Bernardini durante il suo debutto.

Mia Ceran debutterà come presentatrice della ventiquattresima stagione di TvTalk, succedendo a Massimo Bernardini. Ceran, onorata e supportata da Bernardini, intende presentarsi al pubblico come una rinascita completa del programma, con l'obiettivo di conquistare l'affetto dell'audience. Mostrare un lato diverso di sé è un obiettivo chiave per Ceran, nota per la sua percezione come persona fredda o distante. Dal punto di vista televisivo, Ceran è attratta dal ruolo imprevedibile del web in termini di popolarità dei programmi.

Oggi Mia Ceran farà il suo debutto come presentatrice della nuova stagione di TvTalk, la ventiquattresima, il che segue il ritiro volontario di Massimo Bernardini. Mia ha rivelato a TvBlog che Massimo le ha lasciato un’impronta di impressioni e consigli vari. “Massimo ha risposto all’ennesima mia questione con ‘Ora tocca a te’. Questo è il suggerimento che mi ha lasciato più impressa,” ha confessato Ceran.

Ha acconsentito subito a condurre TvTalk, in quanto è una trasmissione che ama molto. Ceran si sente onorata di essere stata la scelta dell’azienda, in consultazione con Bernardini; sa infatti che Bernardini ha delineato un profilo ideale che l’azienda ha rispettato, nonostante non fosse scontato, come lui stesso ha affermato. Cambiare chi guida un programma è sempre un’importante modificazione, ma in questo caso il passaggio di ruolo è stato reso romantico, e Mia si è sentita molto supportata da Massimo.

Come nuova figura principale, Ceran nutre l’aspettativa di presentarsi all’audience come se il programma fosse stato completamente rinato. È consapevole che il pubblico di Rai 3 è molto in sintonia con lei. In passato ha avuto diversi ruoli in televisione, ma non ha mai sentito un’affinità tanto forte con un programma come in questo caso. Essendo conosciuta come una persona fredda o distante, spera che l’emozione di questa nuova sfida le permetta di mostrare un lato diverso di sé all’audience. Ora intende procedere con cautela, con l’obiettivo di conquistare l’affetto del pubblico, convincendo coloro che seguono il programma da anni di essere all’altezza dell’opportunità che le è stata offerta. È solita affrontare una cosa per volta, grazie alla sua natura e alla sua esperienza come madre negli anni recenti.

Relativamente al panorama televisivo attuale, Mia si sente particolarmente attratta dalla nuova vita che la TV sta vivendo online, dal momento che è un fenomeno imprevedibile per i programmi stessi.

I manager dei social media, per quanto siano bravi, non sono coloro che determinano la viralità di un contenuto. Prendi per esempio Temptation Island o Belve: la loro popolarità sul web non è stata il risultato di uno sforzo pianificato.