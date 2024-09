Migliaia di persone, da Jovanotti a Gianni Morandi, hanno affollato Milano per rendere omaggio a Luca Salvadori nel suo funerale.

Un'immensa folla ha reso omaggio al noto youtuber e pilota, Luca Salvadori, morto tragicamente a 32 anni in un incidente durante una competizione stradale in Germania. L'ultimo saluto si è svolto a Milano, nella Basilica di Santa Maria delle Grazie, con la presenza di famosi sportivi e star dello spettacolo. Due grandi schermi sono stati impostati fuori dalla chiesa per i numerosi partecipanti. Salvadori era conosciuto per la sua carriera in pista e come popolare youtuber.

Una folla immensa si è radunata in piazza davanti alla Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano per dire l’ultimo addio a Luca Salvadori. Salvadori, noto youtuber e motociclista, ha tragicamente perso la vita a soli 32 anni in un incidente durante una competizione stradale in Germania, a Frohburg, nell’ambito dell’International Road Racing. Un gran numero di amici, parenti e cittadini si sono riuniti per tributare l’ultimo omaggio al coraggioso pilota. Data la grande partecipazione, sono stati allestiti due grandi schermi al di fuori della chiesa per permettere a chi non riusciva a entrare di seguire la cerimonia. Tra i presenti, nomi noti dello sport e del mondo dello spettacolo, tra cui Lorenzo Jovanotti, Gianni Morandi, Red Canzian e Roby Facchinetti dei Pooh, Eros Ramazzotti, Alba Parietti e il commentatore sportivo Guido Meda. Figlio del famoso produttore milanese, Maurizio Salvadori, Luca Salvadori era noto sia per la sua carriera in pista ma anche per il suo lavoro come creatore di contenuti e youtuber popolare.