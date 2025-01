La situazione meteo in Calabria

Negli ultimi giorni, la Calabria ha affrontato un’ondata di maltempo che ha portato a forti piogge e raffiche di vento. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Protezione civile calabrese, la situazione sta migliorando. Durante una riunione con il Dipartimento nazionale della Protezione civile, è emerso che, sebbene l’allerta arancione rimanga in vigore, le condizioni meteo sono in netto miglioramento in tutte le province.

Le conseguenze del maltempo

Durante la notte, si sono registrati alcuni eventi critici, tra cui l’esondazione di fiumi e l’interruzione di strade a causa di frane e alberi caduti. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone, ma la situazione rimane sotto monitoraggio. A Stilo, nel reggino, la fiumara dello Stilaro ha superato il suo alveo, creando un rischio potenziale per le abitazioni circostanti. Per affrontare questa emergenza, sono stati inviati team di volontari e personale della Protezione civile per effettuare verifiche.

Monitoraggio e interventi in corso

In altre località, come Bianco, un torrente ha tracimato, invadendo la Statale 106, ma il traffico è stato riaperto con cautela. Diverse fiumi, tra cui il Petrace e il Mesima, hanno mostrato segni di ingrossamento, e le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione. La Protezione civile ha segnalato che le precipitazioni sono state particolarmente intense, con punte di 280 mm nell’entroterra catanzarese e oltre 200 mm in altre zone della Calabria. Il forte vento ha causato il crollo di alberi, creando disagi alla viabilità, e sono stati registrati smottamenti sulle strade provinciali.

Il ruolo della Protezione civile

La Protezione civile regionale continua a mantenere alta l’attenzione sul territorio, attivando associazioni di volontariato per supportare le autorità locali. In risposta a richieste di intervento, come nel caso di Simeri Crichi, sono stati mobilitati gruppi di volontari per gestire allagamenti e altre emergenze. Il Dipartimento della Regione Calabria ha assicurato che il sistema di protezione civile rimarrà in allerta per monitorare la situazione e intervenire quando necessario.