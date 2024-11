Migranti: Alarm phone, 'in pericolo imbarcazione con 90 persone a bordo a Est di Malta'

Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - Un barcone con 90 migranti a bordo è in difficoltà nel Mediterraneo e le persone a bordo "sono in pericolo". E' quanto segnala Alarm Phone. "Alarm phone è in contatto con un gruppo di migranti a rischio fuggito dalla Libia, via...

Palermo, 15 nov. (Adnkronos) – Un barcone con 90 migranti a bordo è in difficoltà nel Mediterraneo e le persone a bordo "sono in pericolo". E' quanto segnala Alarm Phone. "Alarm phone è in contatto con un gruppo di migranti a rischio fuggito dalla Libia, viaggiando per molte ore in barca". L'imbarcazione si trova a Est di Malta. "Presto resteranno senza carburante – dicono – e hanno bisogno di essere salvati. Il tempo sta peggiorando e chiedono aiuto".