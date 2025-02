Migranti: Appendino, 'tolti agenti da periferie e 1 mld a sanità, Albania flop che ci dissangua'

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "In queste ore altri migranti stanno facendo avanti e indietro tra Italia e Albania su una motovedetta della Guardia di costiera italiana per soddisfare, a spese degli italiani, la propaganda del governo. Oltre che imbarazzante è un grave danno per il nostro Pa...

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – "In queste ore altri migranti stanno facendo avanti e indietro tra Italia e Albania su una motovedetta della Guardia di costiera italiana per soddisfare, a spese degli italiani, la propaganda del governo. Oltre che imbarazzante è un grave danno per il nostro Paese: gli agenti impiegati a vuoto potevano presidiare le nostre periferie e con il miliardo buttato si potevano aiutare le famiglie a pagare le bollette o gli ospedali a smaltire le liste di attesa ancora ferme nonostante l'inutile decreto tirato fuori per la campagna elettorale. Nel frattempo i migranti arrivano, a gennaio oltre 3mila, e Giorgia Meloni è sotto ricatto di uno stupratore di bambini. Insistere con questo flop dei centri in Albania che ci dissangua è ridicolo". Lo afferma la vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino.