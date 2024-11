Migranti: Colucci (M5S), 'governo aggrava carico lavoro corti d'appello'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – "Dentro il mare di danni che governo e maggioranza stanno producendo in materia di immigrazione, si aggiunge quello sull'enorme carico di lavoro riversato sulle Corti d'Appello con le nuove competenze attribuite loro in materia di immigrazione nel decreto Flussi. Come se non bastasse, la maggioranza ha pure avuto l'ardire di bocciare il sub-emendamento del M5S, a mia prima firma, per creare delle apposite sezioni immigrazione presso le Corti d'Appello, esattamente come quelle oggi esistenti nei tribunali. Questa modifica, sottoscritta convintamente dalle altre opposizioni, avrebbe quantomeno limitato il danno. Dunque, i partiti di governo vanno avanti a testa bassa e il risultato sarà il caos negli uffici delle Corti d'Appello". Così il deputato Alfonso Colucci, capogruppo M5S in commissione Affari Costituzionali alla Camera.