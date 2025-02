Migranti: Conte, 'Meloni sta prendendo atto fallimento progetto Albania'**

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Filtra la notizia che il Governo stia ripiegando sull’idea di fare dei centri in Albania dei semplici Cpr, come quelli che sono già in Italia, per i migranti in attesa di espulsione, con l’aggiunta che andrebbero da una sponda all’altra dell...

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – "Filtra la notizia che il Governo stia ripiegando sull’idea di fare dei centri in Albania dei semplici Cpr, come quelli che sono già in Italia, per i migranti in attesa di espulsione, con l’aggiunta che andrebbero da una sponda all’altra dell’Adriatico a nostre spese e con il corredo di tutto il personale necessario (agenti, mediatori culturali, personale sanitario etc.). Meloni ti avevamo avvertito in tutti i modi: 'non fun-zio-ne-ran-no!'". Lo scrive Giuseppe Conte su Fb.

"La diciamo noi la verità agli italiani: state prendendo atto del fallimento – a spese nostre – del progetto iniziale, messo a punto senza nemmeno valutare la sua compatibilità con il diritto europeo. Si sbarca quindi, come sempre, in Italia".

"Dopo la presa in giro del blocco navale, si va ora verso l'addio alla propaganda sui migranti che sbarcano in Albania anziché in Italia, addio a fantomatici effetti deterrenti sulle partenze. Di vero c'è solo 1 miliardo fra realizzazione, agenti di polizia e spese per tenerli in piedi, il gioco dell'oca su enormi navi per qualche decina di migranti mentre ne sbarcavano migliaia (col picco di +135% a gennaio). Nemmeno della guerra alle 'mafie del mare' annunciata da Meloni resta alcuna traccia: il Governo i criminali li mette sui voli di Stato".