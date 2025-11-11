Migranti: FI, 'con dl flussi più facile assunzione lavoratori, impegnati per immigrazione regolare'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "L’immigrazione irregolare e la sensazione di insicurezza che ne deriva ai cittadini si combattono innanzitutto con l’immigrazione legale, sostenendo e razionalizzando i canali attraverso i quali far arrivare in Italia personale formato, che ha già...

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "L’immigrazione irregolare e la sensazione di insicurezza che ne deriva ai cittadini si combattono innanzitutto con l’immigrazione legale, sostenendo e razionalizzando i canali attraverso i quali far arrivare in Italia personale formato, che ha già un lavoro e un alloggio. Per questa ragione con il Decreto Flussi abbiamo voluto estendere e semplificare le procedure che consentono alle imprese di reclutare lavoratori direttamente nel loro Paese, di formarli lì attraverso corsi professionali e di farli successivamente venire in Italia con regolare contratto e una soluzione abitativa".

Così in una nota i deputati di Forza Italia in commissione Affari costituzionali Paolo Emilio Russo, Andrea Gentile e Alessandro Battilocchio.

"E' necessario rendere questa procedura – proseguono – più semplice e meno onerosa: andavano in questa direzione alcuni emendamenti presentati da Forza Italia come, per esempio, quello che consentirà di raddoppiare dagli attuali sei mesi a un anno il periodo per dare luogo all’assunzione e al trasferimento del lavoratore che abbia concluso il percorso formativo all’estero. È una soluzione che consentirà di diminuire i costi, per esempio del viaggio, che peraltro è sostenuta tra le aziende, che sono sistematicamente alla ricerca di manodopera qualificata".

"Altrettanto importante per le famiglie è l’estensione della possibilità di essere assunti 'fuori quota' come lavoratori domestici, attualmente prevista per grandi anziani e persone disabili, anche alle babysitter impiegate nella cura di bambini da zero a sei anni. Il Decreto Flussi, che si è avvantaggiato del contributo di tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione, è un altro passo avanti sulla strada giusta, quella per un’Italia che cresce ed è inclusiva", concludono.