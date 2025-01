Migranti, la nave Cassiopea è arrivata in Albania

In queste ore, la nave Cassiopea è arrivata in Albania: a bordo ci sono 49 migranti

In queste ore, la nave Cassiopea è giunta al porto di Shengjin il pattugliatore della Marina Militare italiana che trasporta i 49 migranti salvati nel weekend in acque internazionali a sud di Lampedusa.

Erano circa le ore 7:30 della mattina di oggi, martedì 28 gennaio, quando la nave Cassiopea, partita dall’Italia, ha fatto il suo approdo al porto di Shengjin, in Albania. Si tratta del pattugliatore italiano che stava trasportando quei 49 migranti salvati nel sud di Lampedusa (in acque internazionali) nel corso dell’ultimo fine settimana. Egiziani, gambiani e ivoriani a bordo saranno ora sottoposti ai classici controlli previsti per chi proviene da Paesi sicuri e non ha consegnato documenti di identità.