Migranti: La Russa, 'Corte europea sede giusta per risolvere problema' trattenimenti

Milano, 12 nov. (Adnkronos) - "E' un tema oggi molto controverso e credo che alla fine una parola decisiva debba arrivare. C'è stato un ricorso alla Corte europea e può darsi che sia quella la sede giusta per definire quello che secondo me è un problema che sarebb...

Milano, 12 nov. (Adnkronos) – "E' un tema oggi molto controverso e credo che alla fine una parola decisiva debba arrivare. C'è stato un ricorso alla Corte europea e può darsi che sia quella la sede giusta per definire quello che secondo me è un problema che sarebbe stato meglio non fosse sorto, ma visto che è sorto in qualche modo dobbiamo definirlo". Lo afferma Ignazio La Russa, presidente del Senato, a chi gli chiede un commento sul nuovo stop ai trattenimenti di migranti in Albania. Parole pronunciare a margine di un convegno per celebrare i 150 anni dell'avvocatura milanese.