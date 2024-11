Migranti: Lega, 'ok emendamento dl flussi su stretta ricongiungimenti familiari'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “Lo abbiamo detto più volte e lo ribadiamo: l’accoglienza in Italia non può essere un gioco. Ora, con l’approvazione in commissione di due emendamenti della Lega al Dl Flussi, arriva una stretta ai ricongiungimenti familiari di chi viene a ...

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Lo abbiamo detto più volte e lo ribadiamo: l’accoglienza in Italia non può essere un gioco. Ora, con l’approvazione in commissione di due emendamenti della Lega al Dl Flussi, arriva una stretta ai ricongiungimenti familiari di chi viene a vivere in Italia. I richiedenti, infatti, dovranno risiedere nel nostro Paese non più solo per un anno, ma almeno per 2 anni consecutivi. Dimostreranno, così, una reale intenzione di volersi stabilirsi qui. Sarà previsto, inoltre, che l’idoneità dell’alloggio (già requisito per il ricongiungimento) avvenga solo dopo una verifica sul numero degli occupanti e dei requisiti igienico sanitari. Si valuterà l'effettivo stato occupazionale dell’immobile e quante persone ci abitano realmente”. Così i deputati della Lega in Commissione Affari Costituzionali Igor Iezzi (capogruppo), Simona Bordonali, Laura Ravetto, Alberto Stefani ed Edoardo Ziello.