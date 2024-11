Migranti: Magi, 'dl flussi ennesimo colpo a Parlamento e diritti umani'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “Hanno preso un decreto legge, quello sui Paesi sicuri, e lo hanno trasformato in emendamento al decreto Flussi e su questo miscuglio indigesto di norme hanno poi inserito altri emendamenti peggiorativi e ora arriverà l'immancabile fiducia". Lo afferma il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

"Una serie di forzature per aggirare un completo vaglio del Presidente della Repubblica e del Parlamento nel tentativo vano di superare il primato del diritto europeo ed evitare il vaglio dei giudici sulle singole richieste di asilo provenienti da Paesi come Tunisia, Ghana, Bangladesh ed Egitto in cui ci sono serissime violazioni dei diritti umani. Con l’emendamento Musk hanno goffamente 'punito' i giudici delle sezioni immigrazione dei tribunali colpevoli di aver emesso sentenze sgradite a Palazzo Chigi, creando così enormi problemi organizzativi alla faccia della giustizia efficiente. Infine hanno secretato gli appalti e le forniture a Paesi terzi per il controllo delle frontiere come se avessero qualcosa da nascondere".

"E infine, per sadismo puro, hanno anche applicato una stretta sui ricongiungimenti familiari con effetto pesantissimi su famiglie che fuggono da gravi situazioni di pericolo. E’ il punto più basso e più pericoloso raggiunto finora dal governo Meloni e dalla sua maggioranza. E' l'ennesimo colpo di questo governo al Parlamento e ai diritti umani”.